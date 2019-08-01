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İş adamı Moldovalı eşine dava açtı: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

Çocuğunu yurtdışına kaçırmakla suçladığı eşine boşanma davası açan Yusuf Atilla Yener, 100 bin TL tazminat istedi.

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Cenk Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atilla Yener, evdeki 5 bin euroyu ve 4 yaşındaki kızını alarak Moldova'ya kaçan eşi Anastasia Yener’e boşanma davası açtı. Eşinin doğum sonra tavır değiştiğini iddia eden işadamı, “Her fırsatta bana hakaret ve çocuğu kaçırmakla tehdit etti" dedi.  Kızının farklı bir toplumda asimile edildiğini öne süren Yener, eşinden çocuğunun velayetini ve 100 bin lira da manevi tazminat talep etti. 
 

PARA KARŞILIĞI FOTOĞRAFINI GÖNDERİYOR

 
Moldovalı Anastasia Yener’in para karşılığı kızının fotoğrafını kendisine yolladığını söyleyen Yusuf Atilla Yener, “Çocuğu koz olarak kullanan anne, para isteyerek niyetini belli etmiştir” dedi.
 
(Akşam)

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

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