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Yaşam

İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iş adamına ait park halindeki otomobilin camını kırarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile iki adet dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA27 Haziran 2020 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 00:46
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İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Perşembe günü meydana gelen olayda, nakliyat firması sahibi iş adamının villasının önünde park halindeki otomobilinin camı kırılarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile 2 adet dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak olaya karışan 6 şüpheliyi tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, çalınan paranın 12 bin TL'sini bularak sahibine teslim etti.

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