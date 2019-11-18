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İş adamının kahreden ölümü

Beşiktaş’ta danışmanlık şirketi sahibi iş adamı Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi.

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Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan adamın seslerini duyan çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, boşlukta sıkışan adamı kısa sürede kurtardı. Sedyeye alınarak binadan çıkartılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olay nedeniyle çalışanlar bir süre şok geçirdi.  

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