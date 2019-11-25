İş hanında 500 bin TL’lik soygun

Gece boyunca kapalı han içerisinde, ellerini kollarını sallayarak dükkanlarda gezen ve 74 bin dolar çalan hırsızların iş yerlerinde bulunan bilgisayarlara dokunmadıkları öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı katları kapatarak kimseyi içeriye almadı. Detaylı arama yapanii güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların hilti ile çelik kasaları delerek paraları aldığı tespit edildi.