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İş için evinden ayrılan gençten haber yok

Ankara'daki evinden, çalışmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gideceğini söyleyerek çıkan Yasin Yılmaz'dan (18) 18 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Yılmaz'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bildirmesini istedi.

  • DHA
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Yılmaz ailesinin 4 çocuğundan 3'ncüsü Yasin, bir süre önce çalıştığı mobilya imalatı işinden ayrıldı. İnternet üzerinden iş ilanlarına bakmaya başlayan Yasin Yılmaz, Kuşadası'nda iş bulduğunu söyleyip Ankara'dan ayrıldı. 27 Temmuz Cumartesi sabahı Kuşadası'na gelmek üzere yola çıkan Yasin Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Baba Sabit Yılmaz ve anne Hacer Yılmaz, evladına ulaşamayınca, Ankara'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Yasin Yılmaz'ın hayatından endişe eden ailesi, oğullarını gören ya da yerini bilenlerin polise haber vermesini için çağrı yaptı.

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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