İş ortağını öldürdükten sonra karısı ve katledip intihar etti: Bizi birlikte gömün

Tarih: 27 Nisan 2019. Saat 15.00 suları... 42 yaşındaki İsmail Bozbay, birlikte iş yaptığı 36 yaşındaki müteahhit arkadaşı Ahmet Kuzgun'la Erenler'deki inşaat ofisinde tartışmaya başladı. İkili daha önce de birkaç kez tartışmıştı. Ahmet Kuzgun ile birlikte daha önce borsaya para yatırmışlar ve bu yüzden araları açılmıştı. İsmail Bozbay, Kuzgun'dan alacağını isteyince yine tartışma çıktı. Ahmet Kuzgun arkadaşına parayı veremeyeceğini söylemiş ve yine para konusu çözülememişti. Kuzgun daha sonra namaz kılmak için yan odaya geçti. İsmail Bozbay ise belindeki tabancayı çıkararak arkasından gitti. Namaz kılan Kuzgun'a silahını doğrultarak seslenen Bozbay, o anda silahı arka arkaya 3 kez ateşledi. Ahmet Kuzgun olduğu yere yığıldı. Kurşunlardan biri kalbine isabet etmişti.

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

"Ne yaptım ben..." İsmail Bozbay bir silaha bir de yerde yatan arkadaşına bakarak kendine bu soruyu sordu. Paniğe kapıldı. Hızlıca inşaat ofisinden çıkıp evine doğru yol aldı. Eve gittiğinde her şey normalmiş gibi davrandı. Evlerinde misafirleri vardı ve onlarla vakit geçirmeye başladı. Ancak cinayetten birkaç saat sonra inşaat ofisine gelen çalışanlar, Ahmet Kuzgun'un cesedini buldu. Polis Kuzgun'un en son iş ortağıyla görüldüğü bilgisi üzerine Bozbay'ın evine operasyon düzenleme kararı aldı.

KAFALARINA YASTIK KOYDU

Bu sırada İsmail Bozbay misafirlerini yolcu ediyordu. Daha sonra eve döndü ve silahını sakladığı yerden tekrar aldı. Eşi içeride namaz kılıyordu. Yatak odasından aldığı yastığı karısı Aycan Bozbay'ın kafasına bastırdıktan sonra silahı ateşledi. Bir robota dönmüştü. Sanki bir görevi yerine getiriyormuş gibi ikinci hedefine yöneldi. 4 yaşındaki kızı Serra yatağında uyuyordu. Bir yastık da onun için aldı ve küçük kızını hiç acımadan öldürdü. Minik Serra ve annesi kafalarına sıkılan tek kurşunla ölmüşlerdi.

4 SAYFALIK MEKTUP

Birkaç saat içinde 3 kişiyi katleden İsmail Bozbay, başından beri kendisini de öldürmeye kararlıydı. Ama bunu yapmadan önce her şeyi anlattığı bir mektup yazmalıydı. Ona göre tüm bunları yapmasının haklı bir gerekçesi vardı ve bu gerekçeyi herkes öğrenmeliydi. Oturup tam 4 sayfalık bir mektup yazdı. Mektubunda iş ortağını yanlışlıkla vurduğu yazıyordu. Söylediğine göre onu korkutmak istemiş ve kazayla silah ateş almıştı. Bugüne kadar bir trafik cezası bile almadığını söyleyen Bozbay, bir caniye nasıl dönüştüğünü satır satır anlatıyordu. 4 kişinin hayatına mal olan bu cinnetin tek sebebi paraydı. Alacağını alamamış ve arkadaşını öldürmüştü. Karısına ve küçük kızına gelince, onları ise sadece perişan olmasınlar diye öldürmüştü dediğine göre. Silahı kendi kafasına dayamadan önce son sözü, "Bizi birlikte gömün" olmuştu.

KİMSE İNANAMADI

Sabaha karşı polis eve operasyon düzenlediğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evde 3 kişinin cesetleri bulundu. Herkes şoktaydı. Akşam üstü selamlaştıkları İsmail Bozbay'ın aslında saatler önce birini öldürdüğünden ve saatler sonra da ailesini katledeceğinden habersiz komşuları olanlara hala inanamıyor. Yaşanan acı olay sonrasında ise kendisiyle birlikte 4 kişinin katili olan İsmail Bozbay'ın sosyal medya hesabında ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğraflar kaldı.

CİNAYETTEN SONRA SOHBET ETMİŞLER

İsmail Bozbay'ın komşusu İsmail Fener, "Bizim de olaydan akşam haberimiz oldu. Gündüz saat 2 ila 3 arasında patronunu vurmuş. Vurduktan sonra eve gelmiş.Akşam saat 20.00'de misafirlerini yolcu ettikten sonra, saat 22.00 sıralarında hanımını, küçük çocuk çocuğunu ve kendini vuruyor. Benim saat akşam 19.00 sıralarında küçük sohbetim oldu, merhabalaştık gayet sakindi" sözleriyle olanlara hala inanamadıklarını söyledi.

(Yeni Asır)