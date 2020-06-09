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Yaşam

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir'de işçi taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

DHA09 Haziran 2020 Salı 22:51 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 22:51
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Kaza Nevşehir merkeze bağlı Akçataş mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Fevzi Ö. idaresindeki 50 ED 977 plakalı servis minibüsü, Semih K. yönetimindeki 38 ACH 094 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan fabrika işçileri Naciye Ö, Fatma Ö, Belgin E, Kimya T, Ayşegül S, Habibe A, ile Bahar D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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