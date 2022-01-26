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Yaşam

İşçileri taşıyan otobüsün motorunda yangın çıktı

Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

İHA26 Ocak 2022 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:55
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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü hemen otobüsü yol kenarına durdurarak önce içindeki işçileri tahliye etti, daha sonra itfaiyeden yardım istedi. OSB'ye ait itfaiye ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangın yerine ulaşarak yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler otobüsü sarmadan söndürülürken, otobüste maddi hasar oluştu. Yapılan ilk incelemede yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi.

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