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İSG çalışanlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Deniz Temiz Derneği ile Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) iş birliğiyle düzenlenen eğitime 500 kişi katıldı.

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İSG Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka, amaçlarının sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Sıfır Atık Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılının temmuz ayında yayımlandığını anımsatan Başsaka, “Bizler de havalimanları olarak bu yönetmelik kapsamında sıfır atık belgesini 2020 sonuna kadar almak ve tamamlamak, üzerimize düşen yükümlülükleri tamamlamak zorundayız. Bizim için itici bir güç oldu. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı olarak kuruluşumuzdan itibaren atık yönetimini sistematik bir şekilde yönetiyoruz’’ ifadesini kullandı.    

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