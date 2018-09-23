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İşitme engelli kadının cesedi su kuyusunda bulundu

Manisa'nın Kula İlçesinde işitme engelli bir kadın, su kuyunda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Süleyman Karatepeli, Hacıtufan Mahallesi'nde bitişik evde yaşayan işitme engelli kardeşi Nuriye Karatepeli'den (63) haber alamayınca kendisini aramaya başladı.

Durumu jandarmaya bildiren Süleyman Karatepeli, evlerine 100 metre mesafedeki su kuyusunda kardeşini hareketsiz halde buldu. İtfaiye ekiplerince 10 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Karatepeli'nin cesedi, Kula Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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