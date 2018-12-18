Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, işitme engellilere özel elifba kitabı ile engelliler Kur’an-ı Kerim’i daha kolay öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan iki ciltlik “İşitme Engellilere Özel Elifba” isimli eser, Kur’an-ı Kerim öğreticilerine ve talep eden işitme engellilere dağıtılacak. Başkanlıkça üç yıl önce engelli öğrencilere yönelik düzenlenen çalıştayda alınan kararlar çerçevesinde, işitme engelli öğrencilere bir yıl boyunca Kur’an-ı Kerim dersi verildi.

ÜCRETSİZ VERİLECEK

Elifba kitabı da anlaşılırlık, derse katılım ve eğitsel değer açısından uygun yöntemle hazırlandı. Türk İşaret Dili Alfabesi’ne sadık kalınarak harflerin kalınlık, incelik ve pelteklik özelliklerinin renklerle belirtildiği kitapta, siyah renk ince, kırmızı renk kalın, mavi renk peltek, yeşil renk ise ince boğaz harfleri temsil ediyor. Basılı Yayınlar Daire Başkanı Faruk Görgülü, Türkiye’de yaklaşık 650 bin ila 900 bin arasında işitme engelli bulunduğuna işaret ederek “İsteyen bütün kardeşlerimize kitapları ücretsiz sunacağız. İlk planda ülke genelinde öğreticilere göndereceğiz. Her iki kitabı bitiren işitme engelli kardeşimiz, Kur’an-ı Kerim’e böylece geçmiş olacak” dedi.