İşkenceci anneden korkunç itiraf

İstanbul’da bir annenin minik bebeğine yaptığı sistematik işkence duyanların ağzını açıkta bıraktı. Avcılar’da yaşayan 2 çocuk annesi Elif K. (29), 1.5 yıl önce Eylül Miray adını verdiği üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Miray bebeği, babası doktor doktor gezdirdi. Ancak bebeğe teşhis konulamadı.

KAFATASI ÇATLADI

Miray bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K’den şüphelenip polise haber verdi. Gözaltına alınan cani anne suçlamaları kabul etmeyince serbest bırakıldı. Miray bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti.

DOKTOR ŞÜPHELENDİ

Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile yine hastaneye götürüldü ve anne bir kez daha gözaltına alınıp ikinci kez serbest bırakıldı. Son olarak yine hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağını anlayan anne de 9 Şubat günü polise teslim oldu. Vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna, doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti. Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum” dedi. Anne Elif K, şu an 1.5 yaşında olan Miray’a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek ise sağlığına kavuşmaya başladı.