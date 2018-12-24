İŞKUR iş ilanları 2018 İMD sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı İŞKUR İMD sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak esube.iskur.gov.tr

İŞKUR iş ilanları 2018 İMD sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İŞKUR İMD sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İMD sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanacak? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. İŞKUR'un bünyesine yapılacak olan Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ilanının ardından başvuru süreci tamamlanmış ve buna binaen bu müracaatların sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı. Sözlü mülakatlara giren adaylar, kurumun açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. İMD sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR'un bünyesine yapılacak olan 1.143 İMD personeli alımı için sözlü mülakat sonuçları için öngörülen aralık ayının sonuna yaklaşılıyor. İŞKUR iş ilanları 2018 İMD sözlü mülakat sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

İŞKUR İMD SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın İMD sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı içerisinde açıklanacağını duyurmasının ardından gözler kurumun internet sitesine çevrildi. İŞKUR'un internet sitesinde sonuçları ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi yer almadı.



SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?



Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;



a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),

b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),

c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.



Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şart olacak.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecek.



Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

İŞKUR iş ilanları sayfası aracılığıyla personel arayışları devam ediyor. Personel ihtiyacı bulunan kurumların açmış olduğu İŞKUR iş ilanları, birçok pozisyondan alanları kapsıyor.



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NASIL BAŞVURU YAPILIR?



- İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



- İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .