İŞKUR iş ilanları büro personeli alımı sonuçları açıklandı mı 2018 İŞKUR büro personeli sonuçları sorgulama ekranı esube.iskur.gov.tr

İŞKUR iş ilanları büro personeli sonuçları ne zaman açıklanacak? Büro personel alımı sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? İŞKUR büro memuru sonuçları nerede ve nasıl duyuru yapılacak? İŞKUR büro personeli alımı sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından büro personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Türkiye genelinde toplam 1.078 kişiyi istihdam edecek olan İŞKUR, büro personeli için 4 Temmuz tarihinde son başvuruyu almış ve değerlendirme aşamasına geçmişti. İŞKUR büro personeli alımı için sorgulamalarına devam eden vatandaşlar, kurumdan yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı daha önceden duyurulan İŞKUR büro personeli alımı sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi İŞKUR’un Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki kadrolarında istihdam edilecek olan İş ve Meslek Danışmanı adayları başvurularını 25 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. İŞKUR büro personeli sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki büro personeli eksikliğini gidermek için başlatılan başvuru süreci 4 Temmuz’da sona ermişti. Sonuçları merak eden adaylar sık sık İŞKUR’un resmi sayfasını ziyaret ediyor.



İŞKUR BÜRO PERSONELİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Son başvurusu 4 Temmuz tarihinde sona eren İŞKUR büro personeli alımı için kurumdan henüz bir açıklama gelmedi.





Sözlü sınavda adaylar, kurulan komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlendi. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyordu.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla 1.141'i İş ve Meslek Danışmanı (İMD), 1078'i ise Büro Personeli olmak üzere 2 bin 219 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İŞKUR’un ilgili pozisyonlarına başvurular 25 Haziran- 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru telaşını geride bırakan adayların gözü kulağı şimdi sonuç tarihinde. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir gelişme yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

AYLAR GEÇTİ SONUÇLAR AÇIKLANMADI



İŞKUR tarafından yayımlanan ilana başvurular 4 Temmuz'da tamamlandı. Başvuruların üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere boş olan pozisyonlar için büro personeli alımı yapılacağı vurgulanmıştı.

İŞKUR İŞ İLANLARI YAYIMLAMAYA DEVAM EDİYOR



Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.



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