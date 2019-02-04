İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları (2019 İŞKUR TYP memur alımları KPSS KPSS'siz iş ilanları)

İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aynı şekilde 4-5 Şubat tarihli İŞKUR TYP iş ilanları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 2957 kamu personeli alacağını ilan etmişti. İŞKUR TYP personel alımı başvuruları 21 - 25 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Yeni iş ilanlarında aranan şartlar neler?



İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında personel alımları dahilinde İzmir TYP alımları başladı



Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan İzmir bin 500 kişi Toplum Yararına Program kapsamında kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan Toplum Yararına Program kapsamında 80 bin personel alımı yapılacağı açıklandı.

İŞKUR iş ilanları 2019! Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Diyanet İşleri Bakanlığı İŞKUR üzerinden TYP işçi alımı başvurularını kabul ediyor. 80 bin vatandaşa iş imkanı sağlayacak olan İŞKUR TYP'ye başvurmak isteyenler internette araştırmalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

İŞKUR TYP projesi başvuru şartları, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her bir program için en fazla 9 ay çalıştırılacak olan vatandaşlar, bu sürecin ardından 3 ay bekledikten sonra yeniden iş sahibi olabilecek.







İŞKUR TYP 2 bin 670 personel alımı yapacak! İş arayan binlerce kişi İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR, TYP kapsamında toplamda 2 bin 670 personel alacak.



Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 bin 670 personel alımı yapacak. Binlerce kişi başvuru şartlarını merak ediyor. İllere göre değişmekle birlikte İŞKUR "Ağaçlandırma, Park Düzenlemeleri, Çevre Düzenlemesi" alanlarında toplamda 62 ilan yayınladı. İşsiz kişileri sevindiren ve onlara bir umut olan haberiniz ayrıntılarını derledik.



Başvuruların son tarihi ise ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR TYP başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu, hangi durumlarda başvurunun değerlendirilemediğini de haberimizde bulabilirsiniz.



İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



-Türkiye İş Kurumu'na İŞKUR kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak,

-Açıköğretim ve açık lise öğrencilerİ de başvuruda bulunabiliyor.



İŞKUR TYP'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



-İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

-Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

-Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

-Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

-Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz..



İŞKUR TYP NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak



KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi ile liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?



Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?



Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları



TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.



TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.



KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?



İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.



TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?



TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.



Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.



TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?



Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.



Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.



Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.







TYP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI



TYP kapsamında personel alımı için başvuru yapacak olan vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu bağlamda vatandaşların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra vatandaşların 18 yaşı doldurmuş veya daha büyük olmaları gerekirken emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmamaları, öğrenci olmamaları gerekmektedir.



Ayrıca açıköğretim öğrencisi olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri de belirtildi. Ayrıntılı detaylara https://iskur.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.



ALIMLAR İŞKUR’DAN



Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı TYP kapsamında ilana çıktı. Bakanlıklar arasında imzalanan ‘güvenli okul, güvenli gelecek’ protokolü ile okullara, İŞKUR kanalıyla temizlik, bakım, onarım için 60 bin kişilik ödenek il müdürlüklerine aktarılacak. 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi alınacak.



TYP NE DEMEK? TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),



KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.



Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.



YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI



Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.



Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.



TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir.



İŞKUR



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

KAYNAK: Kamupersoneli.net