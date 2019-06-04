İslam dinine 7 hafta önce kelimeyi şehadet getirerek giren 20 yaşındaki Çinli Namir Xia, Müslümanlığa uzanan hikayesini anlattı. New York Üniversitesi’nde Finans ve Bilgisayar bilimleri alanında eğitim alan Xia, “Bir gün ailem bana İncil’deki hikayeleri içeren bir kitap verdi. O güne kadar herhangi bir dine bağlı olarak büyümediğim için insanın kökenini anlatan bu kitap beni etkilemişti, İbrahimi dinlere ilgi duymaya başladım” dedi. Yaklaşık 1.5 yıl süren düşünme ve araştırmalardan sonra Xia, 7 hafta önce, ramazana girmeden bulunduğu bölgedeki yerel bir mescide giderek şehadet getirdiğini ve Müslüman olduğunu söyledi.

GÜZEL DOSTLUKLAR KAZANDIM

Xia, sözlerine şöyle devam etti: “İslami seçmek bana birçok şey kazandırdı. Müslüman olmadan önce hafta içi okul, hafta sonu da ödev, internet gibi şeylerin dışında bir uğraşım yoktu ama şehadet getirdikten sonra İslam hayatıma anlam kattı, düzen verdi. Artık gün doğmadan her sabah namaza kalkıyorum, kendimi çok zinde hissediyorum, günüme anlam katıyorum. İslam’ın çok güçlü bir toplumu olduğunu düşünüyorum. ‘Para, sosyal ortamdan daha az mutlu eder’ denir. İslam’ı seçmekle şu ana kadar beni milyon dolardan daha fazla mutlu edecek güzel dostluklar kazandım.”