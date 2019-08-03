Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyanın insanları etkileme kapasitesi de yükseliyor. Peki kullanım ağı genişleyen sosyal medya, İslam hukuku bakımından nasıl değerlendiriliyor?



Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Muhammed Raşit Akpınar’ın çalışması bu soruya cevap veriyor.



Akpınar sosyal ağları, Makâsıd-ı Şerîa (canın, neslin, aklın, malın ve dinin korunması) ve Maslahat çerçevesinde inceliyor. Çalışmasının sonuç kısmında da Akpınar şunları ifade ediyor:



"SOSYAL AĞLARIM NEGATİF YÖNLERİ TESVİP EDİLMEMİŞTİR"



Sosyal ağların emek ve zaman israfına yol açması; zihinleri gereksiz yere meşgul etmesi; dikkat eksikliği, kibir, narsisizm vb. ruh ve beden sağlığını tehdit eden rahatsızlıklara yol açması; mahremiyete zarar vermesi; tecessüs, gıybet, yalan, hakaret, aldatma gibi fiillerin kolaylıkla işlenebilmesine fırsat vermesi gibi negatif yönleri tasvip edilmemiştir.



"TEDBİRLER ALINARAK KULLANILMASINA CEVAZ VEREN GÖRÜŞLER DAHA İSABETLİDİR"



Ancak sanal dünyanın bütünüyle haram olduğu yönünde görüş bildiren âlimlerin fetvaları da, çağımız gerçekleri karşısında pratikte bir anlam ifade etmekten uzak kalmıştır. Kanaatimizce sosyal medyanın, muhtemel zararlarına karşı çeşitli tedbirler alınarak kullanılmasına cevaz veren görüşler daha isabetli gözükmektedir.



İNTERNETİN DİNİ AÇIDAN DA MEŞRUİYETİNİ SORGULAMAK GEREKİR



İnsanlar internet teknolojisinin getirmiş olduğu birçok yeniliği büyük bir iştahla kabullenmekte ve bunların dini açıdan meşruiyetini sorgulamayı çoğu zaman ihmal etmektedir. Sosyal medyayı hem faydalı hem de zararlı şeylere imkan veren nötr bir alan olarak değerlendirmek ve onun sunduğu yenilikleri fayda-zarar muhasebesini yaptıktan sonra benimsemek, zararları engellenemediği takdirde alternatif sosyal ağlar oluşturmak izlenmesi gereken yol olmalıdır.



İLAHİYAT FAKÜLTELERİNE "İNTERNET FIKHI"



“Sosyal ağları verimli kullanabilmek, muhtemel zararlarını önleyebilmek veya en aza indirmek için eğitim müfredatlarına “medya okuryazarlığı”, “iletişim/internet etiği”, “sosyal medya ahlakı” gibi bazı dersler ilave edilmesi, ilahiyat fakültelerinde müstakil olarak “internet fıkhı” konusunun ele alınması ve toplumu bilinçlendirmeye matuf çalışmalar yapılması faydalı olacaktır.”

(İslamvemedya)