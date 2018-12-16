İslam ülkeleri sağlıkta iş birliğini artırmalı 

3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nin açılışında konuşan, Uzm. Dr. Kasım Sezen, başkanı olduğu Dünya İslam Sağlık Birliği’ni güçlendirmeye ve kurumsallaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye’nin MR ve görüntülü ultrason dışında her tıbbi cihazı ürettiğini belirten Sezen, “İslam ülkeleri Batı’dan yılda 70 milyon dolarlık tıbbi cihaz ve ilaç alıyor. Bu bizim onurumuzu zedeliyor. Çünkü tıbbi cihaz ve ilaç üretimini bizler de yapıyoruz. Artık İslam ülkelerinin hemen hemen yarısı Batılıların seviyesine ulaştı ama İslam ülkeleri tıbbi cihaz ve ilaçları Batıdan almaya devam ediyor. Ya biz ürünlerin tanıtımını yapamıyoruz ya da İslam ülkeleri olarak bir araya gelemiyoruz. Bu kongreyle de bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Ticari ilişkilerimizin gelişmesiyle ekonomik kalkınmamız da hızlanacak” dedi.

Bangladeş’ten Türkiye’ye

Sezen, İslam coğrafyasında sağlık alanında önemli ilerlemelerin gerçekleştiğine vurgu yaparak, “Sağlık sektörünü artık hükümetlerimiz finanse ediyor. Afrika’da bile çoğu ülke ciddi bir sağlık sistemi kurmaya başladı. Bangladeş ilaç alanında ciddi bir ham madde üretimi yapıyor. Kendi ilaçlarının yüzde 85’ini üretiyor. Bangladeş ile işbirliği yaparak ham madde hususunda Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak istiyoruz” sözlerini kaydetti.