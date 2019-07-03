İSMEK 2019 yaz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK yaz kursları ücretli mi? Kayıtlar nasıl yapılıyor?

‘İSMEK 2019 yaz dönemi kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK yaz kursları ücretli mi? İSMEK kayıtları nasıl yapılacak?’ sorularına sanat ve meslek edinmek için İSMEK kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. İSMEK yaz dönemi başvuru tarihlerini internet hesabından duyurdu. İstanbul’un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. 2019-2020 dönemi için öğrenci kayıtları, 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. İSMEK 2019 yaz dönemi kursu için bilmeniz gereken en önemli husus tercihinizi aynı alan üzerinden en fazla 2 branş şeklindedir. Yani ilk seçimi yabancı dil alanından yapmanız halinde diğer hakkınızı da yine yabancı dil alanında yapmalısınız. İşte İSMEK yaz dönemi kayıtları için bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

İSMEK 2019 YAZ DÖNEMİ KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK 2019-2020 Kayıtları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor. Başvuruları belirtilen tarihte hem internet sitesi hem de kurs merkezlerinden yapılabilecektir. Online İsmek kurs başvurusu için kursiyer.ismek.ist adresini kullanabilirsiniz.

ÖN KAYITTAN SONRA KURS MERKEZİNE GİTMELİSİNİZ

İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra kurs merkezine gitmelisiniz. Kurs merkezi yönetimi asil listede yer alan adayları telefonla arayarak ya da kısa mesajla bilgi vererek kurs merkezine gelmelerini istemektedir.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul’un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. Sizlerden talep edilecek tek ücret teneffüslerin olmazsa olmazı demli çay ve kahve ücreti olacaktır. Kursun kantininde satılan bu içeceklere ise çok uygun fiyatlarla satılmaktadır.

İSMEK’TE BRANŞ SAYISI YÜKSELİYOR

İSMEK’te 2019-2020 dönemi için öğrenci kayıtları, 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. Yeni dönemde İSMEK’in 348 branş ve 846 programda vermeyi planladığı ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, İSMEK’in resmi sayfası üzerinden online kayıt yaptırabilecek.

İnternet üzerinden online yapılan bu işlem ön kayıt olarak kabul edilirken, öğrenci adaylarının daha sonra ilgili merkezimize kimlik fotokopileriyle birlikte giderek şahsi başvuruda bulunması gerekecek.