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İsmir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

  • AA
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. 
 
Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten ibretlik ceza!

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