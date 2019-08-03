İsmir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- AA
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.