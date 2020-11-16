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Yaşam

Isparta hırsızlık operasyonu

Isparta polis ekipleri hırsızlık zanlısı 3 şahsı tutukladı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:02
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 Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazköy köyünde kullanılmayan bir mermer ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, şüpheliler A.İ.T, N.G. ve Ö.T'yi suç üstü yakaladı. Zanlıların ocaktan çaldığı 300 litre trafo yağına el konuldu.

Jandarma karakoluna götürülerek işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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