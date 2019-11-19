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Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıfı öğrencisi Güleda Cankel ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bıçaklanan Cankel, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polislerin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

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