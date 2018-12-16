Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
- DHA
Kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hacı İbrahim Parlar Caddesi ile 106. Caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 K 0874 plakalı kamyonetle 32 EZ 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlardan Ahmet Eylikler olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 3 kişi ise götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Kimliği belirtilmeyen ağır yaralı da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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