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Isparta'da karda yiyecek bulamayan yılkı atları açlıktan öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı öldü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Sütçüler’e bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası'nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Önceki gün yaylaya çıkan köylüler bölgedeki 7 atın öldüğünü gördü. 6 atı da bitkin halde bulan köylüler yetkililere haber verdi.
 
 
Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaylada karla kaplı yolları açarken, bitkin haldeki yılkı atlarını da kurtardı.
 

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