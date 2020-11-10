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Yaşam

Isparta'da Kovid-19 tedbirleri

Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

AA10 Kasım 2020 Salı 21:27 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:27
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Isparta'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, temizlik, maske, mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kentin giriş çıkışlarında tüm araçlarda izolasyon kuralının ihlal edilip edilmediğinin kontrol edileceği vurgulanan açıklamada, kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı, Hükümet, Çayboyu, 6 Mart Atatürk, Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerinde; kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık ve kapalı otobüs duraklarında bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

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