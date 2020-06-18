İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8605
  • EURO
    7,6986
  • ALTIN
    380.063
  • BIST100
    112495
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Isparta'da maske kullanmayana 900 lira ceza uygulanacak
Yaşam

Isparta'da maske kullanmayana 900 lira ceza uygulanacak

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanma zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 19 Haziran'dan itibaren 3 bin 150 lira yerine 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:59
ABONE OL

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske takmanın zorunlu olduğu kentte uygulanacak idari para cezasıyla ilgili yeni bir karar aldı. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olması getirilmiş ve yasağa aykırı hareket edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmakta iken 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takma yasağı zorunluluğuna uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler: Tek tek imha ediliyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.