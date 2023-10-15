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Yaşam

Isparta'da meydana gelen kazada 4 kişi öldü 3 kişi de yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 03:20 - Güncelleme:
Isparta'da meydana gelen kazada 4 kişi öldü 3 kişi de yaralandı
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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bayram Ali E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile otomobilde bulunan Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ve Mustafa Ali E. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mustafa Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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