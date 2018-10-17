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Isparta'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iki şüphelinin tarihi eser satmak için Konya'dan Isparta'nın Yalvaç ilçesine geldiği ihbarını aldı. Yalvaç ilçesi Bağkonak köyü Dörtyol mevkisinde, şüphelilerin kullandığı otomobil durduruldu. Aramada, Tunç Çağı dönemine ait olduğu belirtilen iki kase, iki testi, 3 ağırşak, 5 dokuma tezgahı ağırşağı, ruhsatsız av tüfeği ve komando bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve M.Ö. gözaltına alındı.

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