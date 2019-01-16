Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılırken, O.A. ve M.R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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