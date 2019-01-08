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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler  İ.G, R.A, T.C'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 15 parça halinde 36 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapıldı. 

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