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Yaşam

Isparta'daki ev yangınında 3 kardeş can verdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan ev yangınında 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeş hayatını kaybetti.

İHA07.02.2020  12:45 - Güncelleme: 07.02.2020  12:45

Olay, Yalvaç’ın Salur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Altınbaş’a ait kerpiç evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mehmet Altınbaş ve eşinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında, 4 yaşındaki Faruk Altınbaş, 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş ve 18 yaşındaki Hanım Altınbaş alevlerin arasında kalarak can verdiler.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiyenin gerekli müdahaleyi yaptığı evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeşin öldüğü belirlendi.

Evde yapılan gerekli inceleme sonrasında cenazelerin otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, yanan kerpiç evin olaydan sonra tamamen yıkıldığı belirtilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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