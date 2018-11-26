İstanbul askeri helikopter kazası son dakika şehit ve yaralı isimleri Skorsky S-70 savaş helikopterlerinin teknik özellikleri

İstanbul askeri helikopter kazası son dakika şehit ve yaralı isimleri açıklandı mı? İstanbul Sancaktepe askeri helikopter neden düştü? Skorsky S-70 Blackhawk (Kara Şahin) helikopterinin özellikleri neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Düşen helikopter Sikorsky S-70 Blackhawk olduğu söyleniyor. İstanbul Sancaktepe'de askeri bir helikopter düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. İstanbul askeri helikopter kazası ve Skorsky S-70 Blackhawk (Kara Şahin) helikopterinin özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.



Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Sancaktepe'de Sikorsky tipi askeri helikopter sokak ortasına düştü.Helikopterin iniş sırasında arızalandığı belirtliyor. Anadolu Ajansı helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu bilgisini geçti.Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit olan isimler henüz açıklanmadı. İsimler açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle paylaşacağız.

SKORSKY HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Skorsky helikopterleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından birçok amaç için kullanılan askeri helikopterlerden bir tanesi.



Skorsky helikopterleri dünyanın en ünlü helikopterlerinden ve 1978 yılından itibaren dünyada birçok ülkede kullanıldı ve hala da aktif olarak kullanılmakta.



Skorsky helikopteri ülkemizde de adını sık sık duymuş olduğumuz bir helikopter. Bu helikopterler her ne kadar personel taşıma amaçlı bir helikopter olarak bilinse de hem personel taşıyıcısı hem de bir saldırı helikopteridir.

KARA ŞAHİN FİLMİNE İSMİNİ VEREN HELİKOPTER SİKORSKY



Yüksek rütbeli komutanlar da birliklere gitmek için sikorsky helikopterini kullanır. Bu helikopter Amerika Birleşik Devletleri tarafından birçok önemli görevde kullanılmış bir helikopter olup, aynı zamanda da 2001 yapımı “Kara Şahin Düştü” filmine ismini veren helikopterdir.



Sikorsky S-70B/28D Sea Hawk, Sikorsky (Sikorski) firması tarafından üretilen askeri taşıma ve saldırı helikopteri UH-60 modelinin deniz kuvvetleri için üretilmiş, korozyona dayanıklı gövde ve deniz aletlerine sahip modelidir. Türk Deniz Kuvvetlerinde ilk paket Sea Hawk siparişi 2002 yılında teslim edilmiştir. Alan tarama, arama kurtarma, dikey ikmal, saldırı (su altı, su üstü) ve taşıma yeteneklerine sahiptir. Su üstü hedeflere karşı AGM-119 Penguin MK2 füzesi ve AGM-114 Hellfire güdümlü mermisi, su altı hedeflere karşı MK-46/50/54 torpidoları kullanabilir ve sahip olduğu daldırma sonarıyla su altı taraması yapabilir. 2002 yılında Sapanca Gölünde ve 2014 yılında Kartepe'de kırım yaşanmıştır. 2012 yılında verilen 12 helikopterlik genel maksat siparişinin 2017'de teslim edilmesi beklenmektedir.



SİKORSKY S-70'LER 22 KERE KAZA GEÇİRDİ



1994’ten günümüze TSK’ya ait Sikorsky S-70’ler 22 kez kaza ve kırım, zorunlu iniş ve vurulma yüzünden kazalar geçirdi. Bu kazalarda 124 asker ve sivil şehit oldu. 65 asker ve sivil de yaralı olarak kurtuldu.



Kazaların sayısı yüksek gibi gözükse de, S-70’ler Türkiye’de 26 yıldır kullanılıyor. Helikopterler sayısız operasyonda kullanılırken, yüksek irtifada taşıma gücü, çevikliği ve yeni nesil sistemleri ile S-70’ler Türk askeri helikopter filosunun ana gücünü oluşturuyor.







İşte Türkiye’deki tüm S-70 kazaları…

2018 Tunceli'de Emniyet'e ait Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü: 12 şehit



5 Temmuz 2016: Jandarma Genel Komutanlığı’na ait S-70, Giresun’da bayramlaşma için taşıdığı askeri heyetle birlikte Alucra İlçesi’ndeki Tohumluk Yaylası’na düştü. Kaza düşük görüş şartlarında meydana gelirken helikopterde bulunan 15 kişiden 7’si şehit oldu.



17 Aralık 2013: Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-70 tipi helikopter test uçuşu esnasında teknik bir arıza sebebi ile düştü. Kazada pilotlar dahil 4 asker şehit oldu.



13 Ekim 2014: Sikorsky tipi helikopter Kocaeli Cengiz Topel Askeri Havaalanı’ndan kalkışından 7 dakika sonra Kartepe Balaban Köyü bölgesinde düştü, 4 askeri personel şehit oldu.



10 Kasım 2012: Siirt Pervari’de, Jandarma Özel Harekât timini taşıyan S-70, hava şartları nedeniyle kayaya çarparak düştü. Helikopterde bulunan 14 kişilik Jandarma Özel Harekât timi ile 2 pilot ve 1 uçuş teknisyeninden oluşan uçuş ekibi şehit oldu.



11 Ekim 2012: Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde tellere takılıp kontrol kaybı sonucu düşen Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterde 1 asker şehit oldu. Olay sırasında şehit olan askerin panikle kapıdan atladığı belirlendi.



3 Temmuz 2012: Hakkâri Yüksekova’dan kalkan Jandarma Genel Komutanlığı’na ait S-70 helikopteri, teknik bir arızadan dolayı düştü. 4 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.



16 Mart 2012: Afganistan’da Kabil Türk Bölge Komutanlığı’na bağlı Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 4’ü binbaşı 12 asker şehit oldu.



23 Mart 2010: Afganistan’da görevli Türk Birliği’ne ait S-70 helikopteri Vardak’taki bir üsse inmeye çalışırken teknik sorunlar sebebiyle sert iniş yaptı, 2 asker yaralandı.



10 Haziran 2010: Giresun’dan, Ankara’ya dönüş için Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Tokat’ın Şehitler Köyü yakınlarındaki yoğun siste irtifa kaybederek yere düştü. 3 asker şehit oldu.



10 Kasım 2012: Siirt’in Pervari İlçesi Doğanca Beldesi Hasan Tepe mevkiinde, Jandarma Özel Harekat timini taşıyan İl Jandarma Komutanlığına ait bir S-70 Genel Maksat helikopteri sisten kaynaklanan olumsuz hava şartları nedeniyle kayaya çarparak düştü. Helikopterde bulunan 14 kişilik Jandarma Özel Harekat timi ile 2 pilot ve 1 uçuş teknisyeninden oluşan uçuş ekibi şehit oldu.



11 Ekim 2012: Diyarbakır’ın Lice ilçesi sınırları içinde bulunan geçici bir üs bölgesinden askeri personeli değiştiren yine bir S-70 Sikorsky tipi helikopter, kalktıktan kısa bir süre sonra kuyruğu tellere çarpınca düştü. 1 asker şehit olurken 7’si yaralı kurtuldu.



22 Temmuz 2012: Jandarma Genel Komutanlığı’na ait S-70 Sikorsky tipi bir helikopterin Dağlıca’nın 12 km. kuzeydoğusunda inişe geçtiği sırada düşmesi sonucunda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı



16 Mart 2012: Türk askerlerini taşıyan S-70 , Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarındaki Bagrami bölgesinde bir evin üzerine düştü. Kazada, helikopterde bulunan 12 Türk askeri şehit oldu.



10 Haziran 2010: Görevli geldiği Giresun’dan, Ankara’ya dönüş için Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan havalanan S-70 Sikorsky tipi helikopter, Tokat’ın merkeze bağlı Şehitler Köyü yakınlarındaki 1500 rakımlı Topçam Dağı’na geldiğinde yoğun siste irtifa kaybederek yere çakıldı. Üç asker şehit oldu.



23 Mart 2010: S-70 Türkiye’nin il imar timinin bulunduğu Vardak’daki üsse inerken güç kaybı nedeniyle düştü, 4 asker yaralandı.



28 Mart 2009: Kahramanmaraş’ta düşen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter enkazının bulunduğu bölgeye uzman dağcıları götüren S-70, kaza yerine iniş sırasında düştü. Özel Kuvvetler’e bağlı 12 kişilik DAK (Doğal Afetler Arama ve Kurtarma) timi ve uçuş mürettabatı kazadan yara almadan kurtuldu.



15 Ekim 2008: Hakkari’nin Kavaklı bölgesindeki operasyonda teröristlerin muhtemel kaçış istikametlerini kesmek maksadıyla, bölgeye gece birlik sevk edilirken iniş sırasında meydana gelen teknik arıza sonucu, bir helikopter kırıma uğradı. 1 asker şehit olurken aralarında 1’inci Komando Tugay Komutanı Tuggeneral Ömer Faruk Küçük’nde bulunduğu 15 asker yaralandı.



23 Temmuz 2005: Çukurca’da 1 helikopterin, arazi inişi sırasında arızalanması sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 4 asker yaralandı. Helikopterinin, araziye iniş esnasında, kuyruk bölgesinde meydana gelen arıza yüzünden kontrol dışına çıktığı kaydedildi.



19 Şubat 2004: Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kabayel Karakolu’ndaki 2 hasta askeri alan S-70 helikopteri Adaklı yakınlarına düştü, kazada 5 asker şehit oldu.



27 Kasım 1998: Hakkâri’de operasyonlara takviye tim taşıyan S-70 pilotu vurulunca Irak sınırı yakınlarında düştü. 3 subay, bir astsubay ile 12 erbaş ve er olarak toplam 16 kişi şehit oldu.



14 Eylül 1997: Van’ın Gevaş ilçesinde görev uçuşu yaparken yüksek gerilim hattına çarpan S-70 düştü. Olayda 2’si üsteğmen,1’i astsubay, 1’i uzman çavuş, 6’sı er olmak üzere toplam 10 asker şehit oldu.



15 Şubat 1996: Marmaris Aksaz Deniz Üssü Liman sahasında taarruz eğitimi yapan SAT’ların içinde bulunduğu Skorsky helikopteri alçak uçuşa geçtiği sırada kuyruk pervanesi suya değince kıyıdan 150 metre açıkta denize düştü. Kazada beş SAT komandosu şehit olurken 9’u yaralı kurtuldu.



12 Ocak 1995: Diyarbakır’ın Hani ilçesi Gaztepe bölgesineki operasyona giden Jandarma Komutanlığına ait Skorsky, teknik bir arıza sonucu mecburi iniş yapmaya çalışırken tümüyle kontrolden çıkarak düştü. Kazada, biri albay 6 asker şehit oldu.



14 Eylül 1994: Pülümür ilçesinden Tunceli’ye görev dönüşü sırasında teknik bir arıza sebebiyle şehir merkezine düşen askeri helikopterde Tunceli Piyade Alay Komutanı Alb. Suat Karadağ, Kr.Plt.Ütğm. Sadettin Önder Balkaya ve Kr.Plt.Tğm. Adem Köse şehit oldu. Astsb. Haluk Öztürk ve Onb. Fikret Öztürk yaralandı.



2 Şubat 1994: Korg.Hasan Kundakçı’nın “Güneydoğu’da Unutulmayanlar” adlı kitabında anlattığına göre Hakkari’deki kış operasyonunda havalanan helikopterlerden birisi irtifa kaybederek zorunlu iniş yaptı. Pilotun becerisi ile bir uçurumun kenarına kuyruğu takılıp kaldı. İçindeki 15’ten fazla asker başka bir helikoptere alınarak kurtarıldı.



10 Ağustos 1993: Tunceli’de Jandarma Genel Komutanlığı’na ait askeri helikopter, görev uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada üç subay şehit oldu.