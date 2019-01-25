İstanbul Bahçelievler’de bir gecede 2. yangın

Bahçelievler’de bir gecede peş peşe yaşanan yangın olayları tedirginlik oluşturdu. İlk olarak Efe Sokakta bir Midibüs alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederken gelen ihbar sonrası birkaç sokak ötede bir dükkânın yandığı bilgisini aldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yaşanan olaylar sonrası mahalle sakinlerinden bazıları bunun bir terör olayı olacağını söyledi. Bazı vatandaşlar sokakta ellerinde Molotof kokteyli olan kişileri gördüğünü aktardı.

“Terör saldırısı olabilir”

Sesler duyduğunda dışarı çıkıp bakan görgü tanıklarından Umut Soytürk, “Cam kırığı sesi vardı ben kavga sandım. Dışarı çıktım alevler yükseliyordu, sonra itfaiyeyi ardık itfaiye geldi sündürdü çok şükür. Çevrede dolaşanlar var diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum arkada da otobüs yakmışlar terör saldırısı olabilir. Polis ve itfaiye ne olduğunu söyleyecek artık” dedi.

Polis ekipleri yaşanan olaylardan sonra, olaylarla ilgili inceleme başlattı