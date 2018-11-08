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İstanbul, Bayrampaşa Kaymakamlık binasında intihar girişimi

İstanbul, Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru silahla intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • DHA
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Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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