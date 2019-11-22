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İstanbul Boğazında yunus sürüsü drone ile çekildi

Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İstanbul Boğazı’nda yiyecek balık bulamayan yunus sürüsü avlanmak için Karadeniz’e yaptığı göç kameralara yansıdı. İstanbul Boğazı'ndan geçerken birbirleri ile adeta dans edercesine yüzen yunuslar havadan çekilen görüntülerde masalsı manzaralar oluşturdu.

  • İHA
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Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İstanbul Boğazı'nda avlanacak balık bulamayan yunuslar Karadeniz’e doğru göç etmeye başladı. Karadeniz girişinde görülen yunus sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu. Yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz’den Marmara denizine ulaşan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Yunus sürüsünün genelde büyük gemilerin peşlerine takılarak ilerledikleri biliniyor, ancak gördükleri küçük gemilere de şov yapmadan geçmiyorlar. Gemide bulunanların çok yakınına yanaşan sürü metrelerce havaya fırlayıp çıkarttıkları sesler ile dikkatleri üzerine çekiyorlar.  Onlarca yunustan oluşan sürüde yavru yunuslar annelerinin yanından ayrılmıyor. Yunus sürüsünün peşinden gelen martılar ise kendi paylarına düşecek balıkları avlamaya çalışıyor. Havadan çekilen yunusların drone gördüklerinde kimi zaman derine dalarak uzaklaştıkları görülüyor. Zamanla drone alışan sürü yüzerken adeta şov yapıyorlar. Havadan görüntülenen yunus sürüsünde annesinin yanından ayrılmayan yavru yunusların görüntüsü izleyenlerin içini ısıtıyor. Yunus balıkları insanlar ile en çok iletişim kurabilen hayvanlar olarak biliniyor.

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