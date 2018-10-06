İstanbul gençliği hayatından memnun
İstanbul’da bin 200’den fazla genç üzerinde yapılan araştırmaya göre, gençlerin yüzde 70’i hayatından memnun. Büyük çoğunluğu gelecekten umutlu olan genç neslin en büyük hatası ise her gün ortalama 244 dakikayı internette geçirmeleri.
- İREM ERBAŞ
Genç neslin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı, gündelik alışkanlıkları, siyasal katılımları gibi konuları inceleyen sosyolog Erol Erdoğan ‘İstanbul Gençlik Araştırması’ kapsamında çok çarpıcı verilere ulaştı. İstanbul’un en yoğun nüfusuna ve sosyolojik farklılıklara sahip 26 ilçesinde, 15-29 yaş arası bin 268 genç üzerinde yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 5’i çok mutlu hissederken, yüzde 50.6’sı mutlu hissediyor. Yüzde 32.4’ü mutlu veya mutsuz değil. Yüzde 11.9’u ise mutsuz. Gençlerin memnuniyet puanı ortalaması yüzde 69.9. Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşırken, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına olan inanç, genel puan ortalaması ile yüzde 52. Buna göre, yüzde 51 ile temel konularda daha istikrarlı, yüzde 53.7 ile Ortadoğu’da daha barışçıl, yüzde 54.8 ile dünyada daha itibarlı, yüzde 55.1 ile Türk dünyasında daha sözü geçen, yüzde 56 ile İslam ülkelerine göre daha örnek olduğu düşünülüyor.
SOSYAL MEDYA SALGINI
Günde en fazla 2 saat gazete okuyanlar yüzde 26.7 iken, hiç gazete okumayanların oranı ise yüzde 41.9. Günde 2 saat ve üzeri internet kullananlar yüzde 98.1’ken, internet kullanmayanlar yüzde 0.2’lik dilimde yer alıyor.
Gençler, günde ortalama en fazla 244 dakika boyunca internette vakit geçiriyor. 15-19 yaş aralığının yüzde 42.2’si, 20-24 yaş aralığının yüzde 40.9’u, 25-29 yaş aralığının yüzde 34.4’ü internette zaman harcıyor. İnterneti, yüzde 82.4 sosyal medya kullanımı için, yüzde 50.1 müzik dinlemek için, yüzde 49.7 oyun oynamak için, yüzde 48.3 dizi/film izlemek içinyüzde 41.5 araştırma/okul ödevi için, yüzde 27.9 haber takibi için kullanıyor.
EN BÜYÜK SORUN EĞİTİM VE İŞSİZLİK
Gençlerin en önemli problemlerini yüzde 58.8 ile eğitim, yüzde 54.9 ile işsizlik, yüzde 42.8 uyuşturucu madde bağımlılığı, yüzde 25.7 ile internet bağımlılığı oluşturuyor. Ancak yine de gençlerin geleceği olan umudu dikkat çekiyor. Toplumsal sorunların; yüzde 68.4 farkındalık çalışmaları ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile, yüzde 24.7 sosyo-ekonomik kalkınma ile, yüzde 5.8 müzakere yollarına başvurmak ile çözüme ulaşılacağı düşüncesi hakim. Öte yandan sevdiği işi veya mesleği yapmak yüzde 47.1 ile gençleri en çok sevindiren durum olmakla birlikte, yüzde 33.6 ile mutlu bir aileye sahip olmak, yüzde 27.2 ile sağlıklı yaşamak, yüzde 24.1 dost ve arkadaş sahibi olmak, yüzde 21.5 ile seyahat edip yeni yerler görmek listenin devamını oluşturuyor.
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