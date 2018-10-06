İstanbul gençliği hayatından memnun

Genç neslin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı, gündelik alışkanlıkları, siyasal katılımları gibi konuları inceleyen sosyolog Erol Erdoğan ‘İstanbul Gençlik Araştırması’ kapsamında çok çarpıcı verilere ulaştı. İstanbul’un en yoğun nüfusuna ve sosyolojik farklılıklara sahip 26 ilçesinde, 15-29 yaş arası bin 268 genç üzerinde yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 5’i çok mutlu hissederken, yüzde 50.6’sı mutlu hissediyor. Yüzde 32.4’ü mutlu veya mutsuz değil. Yüzde 11.9’u ise mutsuz. Gençlerin memnuniyet puanı ortalaması yüzde 69.9. Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşırken, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına olan inanç, genel puan ortalaması ile yüzde 52. Buna göre, yüzde 51 ile temel konularda daha istikrarlı, yüzde 53.7 ile Ortadoğu’da daha barışçıl, yüzde 54.8 ile dünyada daha itibarlı, yüzde 55.1 ile Türk dünyasında daha sözü geçen, yüzde 56 ile İslam ülkelerine göre daha örnek olduğu düşünülüyor.

SOSYAL MEDYA SALGINI

Günde en fazla 2 saat gazete okuyanlar yüzde 26.7 iken, hiç gazete okumayanların oranı ise yüzde 41.9. Günde 2 saat ve üzeri internet kullananlar yüzde 98.1’ken, internet kullanmayanlar yüzde 0.2’lik dilimde yer alıyor.

Gençler, günde ortalama en fazla 244 dakika boyunca internette vakit geçiriyor. 15-19 yaş aralığının yüzde 42.2’si, 20-24 yaş aralığının yüzde 40.9’u, 25-29 yaş aralığının yüzde 34.4’ü internette zaman harcıyor. İnterneti, yüzde 82.4 sosyal medya kullanımı için, yüzde 50.1 müzik dinlemek için, yüzde 49.7 oyun oynamak için, yüzde 48.3 dizi/film izlemek içinyüzde 41.5 araştırma/okul ödevi için, yüzde 27.9 haber takibi için kullanıyor.