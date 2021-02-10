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Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneye ziyaret

İGA görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneyi ziyaret etti. Ziyarette, anneye altın ile İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan 'İGA PASS' üyeliği hediye edildi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:32
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İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kırgızistanlı Shakh Sanam Kabilzhankyzy'e tedavisinin sürdüğü hastanede ziyarette bulundu.

Pazar günü, tarifeli uçakla, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kabilzhankyzy, bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kabilzhankyzy ile bebeği sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, tedavisi süren Kabilzhankyzy'i hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, anneye altın ile İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan "İGA PASS" üyeliği hediye edildi.

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