İstanbul için ikinci dalga uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıda bulunduğu gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına, gece 02.00'den itibaren özellikle Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili oldu.

Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de metrekareye ortalama 10 ila 35 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa'da görüldü.

Yağışla kuzeyli yönlerden (karayel-poyraz) kuvvetlenen rüzgar nedeniyle dün 30 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN ETKİLİ OLACAK

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağışın akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması ve yarın da sürmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren kenti terk etmesi ve hava sıcaklıklarının gelecek hafta gece 14-16 derece, gündüz 19-23 derece olması bekleniyor.