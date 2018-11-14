Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da yarın sabah başlayacak sağanak yağışın cuma akşama kadar etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

PFDK tarafından verilen rekor cezalar

PFDK tarafından verilen rekor cezalar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA