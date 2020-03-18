İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara ''Evinde kal'' mesajı

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.
Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.
Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı.
BİZ SENİN İÇİN BURADA KALIYORUZ, SENDE BİZİM İÇİN LÜTFEN EVDE KAL.... https://t.co/kKi2QUZ4JK— Kemal Memisoglu (@drmemisoglu) March 18, 2020