İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4771
  • EURO
    7,1023
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85576.6
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara ''Evinde kal'' mesajı
Yaşam

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara ''Evinde kal'' mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'evinde kal' mesajı verdi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:26
ABONE OL

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı.

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu
Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu

Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.