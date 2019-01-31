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İstanbul Kuyumcukent'te bir atölyeci, 30 kilo altını eritip kaçtı

Kuyumcukent'te bir atölyeci, yıllardır güvenini kazandığı 20 firmadan yaklaşık 30 kilo altını aldıktan sonra kayıplara karıştı.

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Yenibosna Kuyumcukent'te yaklaşık 7 yıldır esnaf olan Şirin Adıyeke, gününde yaptığı ödemeler ve düzgün çalışmasından dolayı Kuyumcukent esnafının güvenini kazandı.
 
ALTINLARI ERİTTİ
 
20 firmadan yaklaşık 30 kilo altın alan Şirin Adıyeke, geçtiğimiz cuma günü planını gerçekleştirdi. İddiaya göre, cuma akşamı 'yetiştirmem gereken işler var' diyerek geç saatlere kadar dükkanda kalan Adıyeke, altınları eritti.
 
'BEKLE BENİ TAHRAN' PAYLAŞIMI
 
Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre; Cumartesi günü Adıyeke, havalimanında sosyal medya hesabından 'Bekle beni Tahran' diyerek paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan sonra, dolandırıldıklarını anlayan firma sahipleri harekete geçerek Adıyeke'nin yakınlarına ulaştı. Bir sonuca ulaşamayan firma sahipleri, polis ve savcılığa şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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