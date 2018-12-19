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İstanbul merkezli 5 ildeki usulsüz sağlık raporu operasyonu düzenlendi

İstanbul merkezli 5 ildeki 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu kapsamında Trabzon'da iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahte belgelerle engelli sağlık raporu aldırmak suretiyle, kamuyu zarara uğratan şahıslara yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde, bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan A.O.Ç'nin yakalandığı belirtildi.
 
Gözaltında bulunan A.O.Ç'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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