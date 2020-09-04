İstanbul polisinden 42 noktada denetim

DHA 04 Eylül 2020 Cuma 21:19 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:19





İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçeleri, D-100 Karayolu üzeri, sahil yolu, O-3 Karayolu ve Basın Ekspres bağlantı yolunda 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip ve 9 Motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile trafik denetlemesi yaptı. 42 ayrı noktada saat 17.00'de başlayan denetlemelerde toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas, yarış, drift ve abartı egzozlu araçlar üzerinde işlem yapıldı. Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki denetleme noktasında abartı egzoz kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne bin 200 ceza kesilirken motosiklet de bağlanarak trafikten men edildi. Aynı noktada bir minibüse fazla yolcu aldığı gerekçesiyle ceza yazıldı. Farklı bir minibüs de evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi. Denetleme noktalarından biri de Bakırköy'de bulunan bir AVM önü oldu. Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde denetleme yapan polis ekipleri maske ve dezenfektan kuralına uymayan minibüs şoförlerine ceza kesti.