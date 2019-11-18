İstanbul sise teslim oldu
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
- AA
İstanbul genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.
Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Sabiha Gökçen'de seferler normale döndü
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.
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