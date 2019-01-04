İstanbul son dakika kar yağışı, İstanbul hava durumu kar yağışı başladı mı Meteoroloji açıklaması

"Yağmurun gece saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı bölgelerinde kar yağışına dönmesi ve sabaha karşı il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani kar yağışı, buzlanma ve tipi olaylarında kar lastiği kullanmayan araçların yolda kalma riski ile karşılaşacağı Ambulans, İtfaiye, Polis ve Toplu Taşıma Araçlarına engel olarak trafiğe olumsuz etki ederek afetlere müdahale sürelerini uzatacağı göz önüne alınarak kar lastiği kullanmayan araç sahiplerinin duruma karşı daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.
Acil Müdahale ekiplerimizin İstanbul'un her noktasında önlem çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ettiğini belirtmek ister, kar yağışı esnasında toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz
AKOM'dan İstanbul için uyarı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için bir uyarı yayınladı. Gün boyu devam eden yağışların yerini gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının alacağı açıklandı. AKOM, Twitter hesabından bir açıklama yaparak İstanbulluları uyardı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizden kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/Saat) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Soğuk hava fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor."
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir böbölümünde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceğişeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, Soba ve Doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, Çatı Uçması, Ağaç ve Direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve karlakarışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren güney ve batısında karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Takirdağ çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
IZMIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANISA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur zamanla kuzeybatı kesimleri karlakarışık yağmur, yüksekleri ile Sivas çevrelerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı
CANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gümüşhane çevreleri hafif kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SIIRT °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de tam fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu ile zamanla geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece 8 ila 10 (90-105 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2 ila 3,0 batısı zamanla 5,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra 2,5 ila 3,5m, güneyi 4,5m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 açıklarında 10, , Güney Ege'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, yer yer 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa), yer yer 10 (105 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) gece 7 ila 9 (75-90 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, batısı 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Kar Neden Yağar ve Nasıl Oluşur?
Doğa olayları arasında sıklıkla karşılaşılan bir tür olarak kar yağışları da dikkat çekmektedir. Kış aylarında daha sık ve daha çok gözlemlenebilen kar yağışlarının nasıl gerçekleştiği, nasıl meydana geldiği ise merak konusu olabilir. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda, süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri, 0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir.
Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur. Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. Bununla beraber zaman zaman sulu kar (sulu sepken) olarak adlandırılan yağışların olduğu da görülür. Bu tip yağışların asıl sebebi ise yer ile bulutlar arasındaki değişken havalardır. Hava sıcaklığına göre tanelerin aldıkları şekil ya da sahip oldukları formlar da değişebilir. Kar taneleri çok hafiftirler. Ortalama bir kar tanesi 3 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 2 saatte tamamlar. Yani bir kar tanesinin hızı, saatte 1,5 kilometre denebilir.
Genel bir yargı olarak kar yağdığında havanın ısındığı sanılır. Fakat bu durum tam olarak böyle değildir. Bunun tam tersi olarak ısınan havanın kar yapmasına ortam oluşturduğu söylenebilir. Çünkü çok soğuk olan hava içinde su bulunma kapasitesi son derece azdır. Zaten bu tarz havalarda yukarı çıkamayan suyun don veya kırağıya dönüşmesi gözlemlenebilir. Böylesine bir hava şartı görülüyor ise kar yağışı meydana gelmez. İşte havanın biraz olsun ısınması ile su buharının yukarıya taşınıp soğuk kütleler ile karşılaşması sonucu ortaya kar yağışı çıkar. İnsanlar da böyle yumuşak havaların kardan dolayı oluştuğunu zannederler.
Kar tanelerinin meydana gelmesi doğal mucizeler arasında gösterilebilir. Her ne kadar günümüzde suni kar üretimi yapılabilse de söz konusu süreç kesinlikle basit bir süreç değildir. Öte yandan gerçek kar tanelerinin tam ortalarında çekirdek şeklinde toz parçacıklarının bulunması, bu parçacıkların olmaması durumunda ise saf suyun kristalleşemediği (-40 derecelerde bile) durumları bile bu doğal mucizeyi kanıtlar niteliktedir.
İlk Suni Kar Üretimi
1975 yılında, Amerika’nın Berkeley, California Üniversitesi’nde ilk suni kar üretimi gerçekleştirildi. Prof. Steve Lindow tarafından “snomax” isimli bir protein toz parçacıkların yerine kullanıldı ve en nihayetinde suni kar üretilmiş oldu. Hatta söz konusu suni kar üretimi 1994 Norveç Kış Olimpiyatları kapsamında da yoğun olarak kullanıldı.
Kar Kristallerinin Yapısı
Altıgen bir şekli olan kar kristalleri, her kolundan 3 ve 12’li farklı kollara ayrılır. Söz konusu dizilişin sebebi olarak ise oksijen atomlarının dizilişi gösterilmektedir, ancak bu önerme henüz kanıtlanmamıştır.
Bir Diğer Kristal Yağışı; Dolu!
Daha çok ılıman iklimlerde ve bahar aylarında görülebilen dolu yağışları, kar tanelerinin oluşumuna benzer bir sürece sahiptir. Isınan havanın taşıdığı su buharı, hava akımlarının da destek olması ise çok daha yüksek noktalara ulaşır. Neredeyse 12.000 metre (12 km) yüksekliğe çıkan bu su buharı, bu alanda -50 derecelik bir hava sıcaklığı ile karşılaşır. İşte burada doğrudan buz kristallerine dönüşen su buharı, yine bu alandaki güçlü hava akımları ile birbirlerine yapışırlar ve buz taneleri haline gelirler. Yani kristal taneler daha da irileşir ve birleşmenin verdiği bir büyüklük söz konusu olur.
Birleşen kristallerin tane haline gelmesi ile bu tanelerin ağır oldukları da fark edilebilir. Ağırlığından dolayı hızlı şekilde yeryüzüne inmeye başlayan buz taneleri, yeryüzü ile bulutlar arasındaki mesafe boyunca sıcaklık ne olursa olsun erimeye pek vakit bulamazlar. Kar tanelerinde olduğu gibi sıcak havada eriyip yağmur olma, soğuk havada formunu koruma durumu yoktur; doğrudan buz taneleri olarak yere düşme mevzu bahistir. Buz tanelerinin, yani doluların çapları en düşük 5 milimetre olarak ifade edilebilir.
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