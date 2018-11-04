İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı

UÇAKSAVARIN MAKET OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.