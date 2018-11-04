İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.
- DHA
UÇAKSAVARIN MAKET OLDUĞUNU SÖYLEDİLER
Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.
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