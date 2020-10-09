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Yaşam

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

İstanbul'da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti.

IHA09 Ekim 2020 Cuma 19:28 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 19:28
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İstanbul’da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış akşama doğru etkisini artırarak devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, megakentin trafiği adeta felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında ise trafik yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

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