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'İstanbul' Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı

Yeşilay Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi'nin de yer aldığı Karaköy bölgesi yeşil ışıkla aydınlatıldı.

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Yeşilay Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

 

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