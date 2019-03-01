'İstanbul' Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı Yeşilay Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi'nin de yer aldığı Karaköy bölgesi yeşil ışıkla aydınlatıldı.