İstanbul'a 2 gün boyunca kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.