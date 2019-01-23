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İstanbul’da 12 tarihi eser ihya edilecek  

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP’li üyelerin ret oyu kullanmasına rağmen Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar’daki 12 tarihi eseri ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararı aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan 12 tescilli eseri, ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı. İBB Meclisinin gündemine sevk edilen raporda “Beyoğlu’unda Hatuniye Külliyesi, Fatih’te Eme Kadın Cami, Haydarpaşa Cami, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Cami, Defterdar Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Cami, Deniz Abdal Cami, Voynuk Cami ve Katip Muslihittin Mescidi ile Üsküdar’da Fıstıklı Mescidi’nin ihya edilme kararı alındığı” belirtildi. 

CHP’Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI 

“Tescilli kültür varlıklarının imar planlarına işlenmesi” istenilen rapor, mecliste görüşülürken CHP’li üyeler karşı çıktı. CHP Grubu adına söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Esin Hacıalioğlu, rapora ret oyu vereceklerini belirterek “Üç ilçedeki bazı tarihi eserlerin ihya edilmesine karar veriliyor. Bizim buna olumsuz  oy vermemizin temel sebebi şudur: İstanbul’un eski eserlerin ihya edilmesinde neden yalnızca dini eserler öncelik veriliyor?” diye konuştu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise “İstanbul’u İstanbul yapan tarihi eserleri ve mirasımızı korumak zorundayız” dedi.

 

''CHP´liler, AK Parti gelsin diye dua ediyor''

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